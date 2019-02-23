مدرب زيسكو الزامبي يتوعد الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الكاف

الخليج 365 :

توعد جورج لواندامينا مدرب زيسكو الزامبي، الهلال بالهزيمة غدا عندما يلتقيان في الجولة الثالثة لمجموعات الكونفدرالية وقال أن فريقه يسعى للبقاء في صدارة المجموعة الثالثة. وقال أن ذلك لن يتحقق إلا بالفوز على الهلال.

وذكر موقع الكاف في التقرير الذي نشره عن المباراة أن الهلال وزيسكو يخوضان المباراة للتعويض بعد خسارة الهلال أمام ناكانا بهدفين لهدف وخسارة زيسكو أمام أشانتي كوتوكو بنفس النتيجة.

وأشار الموقع للمعسكر الذي أقامه الهلال بمدينة كيتوي عقب فراغه من لقاء ناكانا الذي خسره بهدفين لهدف.كما تحدث عن تعاقد الأزرق مع المدرب التونسي نبيل الكوكي الذي عاد للأزرق للمرة الثالثة بعد إقالة مواطنه إراد الزعفوري، وعن الغيابات في صفوف الفريقين وقال إن زيسكو يفتقد لمجهودات لاعب الوسط كوندواني بعد طرده أمام الأشانتي.

وتحدث الموقع عن مهاجم الهلال ادريس امبومبو مبيناً أنه يواجه زيسكو للمرة الأولى بعد انتقاله للهلال قادماً من ناكانا في نوفمبر من العام الماضي.