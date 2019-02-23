شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعرب الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون عن رغبته في نزع السلاح النووي من أجل أبنائه، طبقا لما ذكرته شبكة “كيه بي إس وورلد” الإذاعية الكورية الجنوبية السبت.

جاء ذلك على لسان أندرو كيم، الرئيس السابق لمكتب الشؤون الكورية الشمالية في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، خلال محاضرة ألقاها في جامعة ستانفورد الأمريكية الجمعة.

وقال أندرو كيم إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو قام بزيارة إلى بيونغ يانغ، في نيسان/ أبريل عام 2018، حيث كان آنذاك مديرا لـ(سي آي إيه) وطلب من الزعيم الكوري الشمالي تحديد ما إذا كان ينوي بالفعل التخلي عن السلاح النووي.

ووفقًا لتصريحات أندرو كيم، فقد أجاب الزعيم الكوري الشمالي بأنه زوج وأب، ولا يريد لأطفاله أن يعيشوا مع الأسلحة النووية طوال حياتهم.

وخلال تلك الزيارة، لم يؤكد الزعيم الكوري الشمالي فقط عزمه على نزع السلاح النووي، لكنه أكد بقوة على الحاجة إلى تحسين العلاقات بين الشمال والولايات المتحدة، من أجل بناء الثقة بين البلدين، قبل أن تتخلى كوريا الشمالية عن برنامجها النووي.

كانت هذه تفاصيل خبر زعيم كوريا الشمالية يؤكد رغبته في نزع السلاح النووي من أجل أبنائه و العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.