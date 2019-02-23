بالصورة …أرجنتينية تعثر على مخلوق غريب بأسنان بشرية.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نشرت مواطنة أرجنتينية صورة على وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لمخلوق غريب بأسنان شبيهة بالأسنان البشرية.

وعثرت الأرجنتينية ماريا جوليا كاندوتيا على المخلوق الغريب في حقل زراعي أمام منزلها، حيث نشرت صورة المخلوق على “فيسبوك” وشرحت تفاصيل عنه.

وقالت ماريا إن “هذا المخلوق شبيه بالأنقليس وهو طويل نوعا ما، فهذا ليس أول مخلوق غريب أقابله في هذه المنطقة”.

وأضافت قائلة “هذا المخلوق وصل إلى المضخة التي تضخ المياه من النهر لري الحقل الزراعي، نحن نجهل نوعه وهذا ليس أول مخلوق نجده فكونوا حذرين”.

وفي السياق نفسه أشارت صحيفة “ديلي مايل” البريطانية إلى أن المخلوق الذي تم العثور عليه من قبل المواطنة الأرجنتينية يمكن أن يكون سمكة طينية أمريكية التي تتميز بأنها قادرة على التنفس في الماء وخارجه وغالبا تعيش في المستنقعات.

وقال أستاذ بالمعهد المحلي لعلوم البحيرة، بابلو سكارابوتي، للصحيفة الأتي “إنهم يبنون كهوفا صغيرة في الوحل ويصنعون نوعا من الشرنقة التي يمكنهم البقاء فيها لمدة عامين أو ثلاثة أعوام” وأكد على أن هذه الأسماك هي نوع فريد من نوعه في أمريكا الجنوبية.