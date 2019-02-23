بعثة المريخ تغادر الى تونس لمواجهة النجم الساحلي 

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : غادرت في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت بعثة فريق المريخ الى تونس وذلك لاداء مباراة الذهاب امام النجم الساحلي في بطولة العرب جولة نصف النهائي وكان المريخ قد خاض مرانا قويا صباح امس اشرف عليه ماريوس وكنه بتوصية من التونسي الزلفاني وسيؤدي المريخ تدريباته صباح الغد على ان يخلد للراحة بقية نهار اليوم ويستعد بقوة للقاء السابع والعشرين من الشهر الجاري

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