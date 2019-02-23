“ندى القلعة” : (أجيك بي سكة تروح بي سكة)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : في حديث خاص أكد المطرب والملحن القدير “عماد الدين يوسف” بأن أغنية (أجيك بي سكة تروح بي سكة)التي جمعته بالشاعر الكبير “سأحاق الحلنقي” والمطربة “ندى القلعة” إكتملت تماماً بل إنها دخلت الاستوديو لتسجيلها بصورة نهائية استعداداً لإطلاقها رسمياً خلال الفترة المقبلة . وأضاف “عماد” وبحسب صحيفة المجهر، بأن الأغنية تشكل الحدث الفني الأبرز بالنسبة له في هذه الأيام وتوقع ظهورها، وقال أنا واثق بأن الجمهور سوف يحتفي بها جداً، ومطلع الأغنية يقول..(أجيك بي سكة تروح بي سكة يا عصفور في الروض تتكه ..لما أجيك تعمل ناسيني.. ولما أروح تقعد تتبكه) .

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