منافس المريخ النجم الساحلي يستعيد اخطر أسلحته في جولة الذهاب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استعاد النجم الساحلي اخطر أسلحته أمام المريخ في جولة الذهاب وهما اللاعبين جونزاليس ويسين الشيخاوي الذين حصلا على بطاقات ملونة في مباراة الرجاء في جولة الإياب والتي خسرها الفريق بهدف بعد إسقاط كافة البطاقات من الاتحاد العربي للكرة.

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