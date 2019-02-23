شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اقسم نجوم الهلال خلال الحصة التي أجراها الفريق أمس على تحقيق الفوز على زيسكو الزامبي ومواصلة النتائج القوية ضد بطل زامبيا والذي سبق للهلال تحقيق الفوز عليه في معقله ووسط جماهيره وكان نجوم الهلال قد تلقوا محاضرة من مدرب الفريق التونسي نبيل الكوكي ومساعده صلاح محمد ادم عن الجوانب الفنية لمباراة زيسكو وكيفية إغلاق المنافذ أمامه ومن ثم الارتداد السريع لمناطقه الأمامية وضربه بقوة.

كانت هذه تفاصيل خبر نجوم الهلال يتعاهدون على تحقيق الفوز على زيسكو الزامبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.