شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ترشيح كيلي كرافت سفيرة بلاده بالأمم المتحدة، خلفا للمندوبة السابقة نيكي هيلي.

وفي تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، الجمعة، قال ترامب “لقد قامت كيلي بعمل رائع في تمثيل بلادنا، وليس لدي أدنى شك في أن بلدنا سيكون تحت قيادتها ممثلا على أعلى مستوى”.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، تعمل كرافت سفيرة واشنطن لدى كندا، حسب وكالة “أسوشيتد برس”.

يشار أن ترامب سبق أن أعلن في ديسمبر/كانون الأول عن أنه سيرشح متحدثة وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، لذلك المنصب.

لكن الخارجية الأمريكية، أعلنت في 17 فبراير/شباط الجاري، أن نويرت سحبت ترشيحها لهذا المنصب، دون إبداء للأسباب.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، قدمت نيكي هيلي استقالتها من منصبها، بشكل مفاجئ.

ولَم تقدم المندوبة الأمريكية المستقيلة سببا لرحيلها عن المنصب الذي شغلته منذ يناير/ كانون الثاني 2017.

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يرشح هذا الشخص… لخلافة “نيكي هيلي” في الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.