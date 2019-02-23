البشير يدعو البرلمان لتأجيل النظرفي التعديلات الدستورية

وتعهد البشير في خطابه للأمة السودانية مساء الجمعة بأن يقف في منصة قومية (رئاسة الجمهورية) وأن يكون على مسافة واحدة بين الجميع موالين ومعارضين وفق مبدأ العدل والشفافية وسعة الصدر لشمول كل الوطن.
ودعا الرئيس القوى المعارضة التي لاتزال خارج مسار الوفاق الوطني ووثيقته للتحرك للأمام والانخراط في التشاور حول قضايا الراهن والمستقبل عبر آلية حوار يتفق حولها.
كما دعا حملة السلاح لتسريع خطى التفاوض من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام.
وأشار الرئيس في هذا الخصوص إلى أهمية النظر لدور القوات المسلحة في المشهد الوطني كحامية وضامنة للاستقرار.
ووجه رئيس الجمهورية الدبلوماسية للتواصل البناء مع المجتمع الإقليمي والدولي بما يحقق المصلحة العامة.
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