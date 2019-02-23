“4” أسماء تشعل ميركاتو الصيف مبكرًا بين الهلال والمريخ

الخرطوم : باج نيوز

قبل وقتٍ مبكر من موعد انطلاقة الميركاتو الصيفي، بدأ الصراع بين الأندية في البحث عن أفضل العناصر من أجل التعاقد معها لدعم الصفوف استعدادًا للتحديات سواء كانت على الصعيد المحلي أو الخارجي.

ورغم التكتّم الذي يسود ملف الانتقالات بناديي الهلال والمريخ، إلا “باج نيوز” تمكّن من كسر الحواجز، وحصل على معلومات موثوقة بشأن ملف الانتدابات فيما يخص بعض الأندية..في التقرير التالي مزيد من التفاصيل.

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سليم محمد “الأمل عطبرة”

برز لاعب الأمل عطبرة سليم محمد بشكل لافت مع فريقه في الموسم الماضي والحالي، وقدّم مستويات رائعة، جعلت المدير الفني للفريق هيثم مصطفى لا يستغنى عن الدفع بها والاستفادة منه في المباريات التنافسية بمسابقة الممتاز.

ورغم تقدم الهلال بخطوة على المريخ، وشروع غرفة تسجيلاته بقيادة خالد النقر وفوزي المرضي في التفاوض مع مسئولي نادي الأمل عطبرة من أجل إمكانية إطلاق سراح اللاعب سليم إلا ان بعض التطورات وتمسّك ناديه به حال دون ذلك.

وقال رئيس نادي الأمل عطبرة، جمال حسن سعيد في تصريحات صحفية إن باب التفاوض حول سليم مفتوح.

ومن المنتظر أن يدخل نادي المريخ في مفاوضات جادة مع إدارة الأمل للتعاقد مع سليم بعد أن تابع مسؤولي النادي أداء اللاعب في عدد من مباريات فريقه.

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عماد الصيني”أهلي الخرطوم”



يمضي قائد الأهلي الخرطوم عماد الصيني على خطى سليم الأمل -، حيث لفت الصيني الأنظار إليه بالمستويات الفنية المتميزة التي قدمها مع الفرسان خلال النسخة الجارية من بطولة الدوري، عطفاً عن تألقه اللافت خلال تجربته الماضية مع نادي الأهلي مروي كذلك.

وكان الصيني قد كشف لـ”باج نيوز” عن رغبة أندية القمة في التعاقد معه، وأنه لا يمانع ارتداء شعار المريخ بعد أن رشحه مدرب هلال الأبيض الحالي إبراهيم حسين.

وعلم ” باج نيوز ” بأن مدرب المريخ التونسي، يامن الزولفاني يبدي إعجاباً بالصيني، ويتوقع أن يكون اللاعب واحدًا من الخيارات التي ينتظر اللجوء إليها خلال فترة التسجيلات القادمة.

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مؤيد عابدين”هلال الأبيض”

تعاني أندية القمة على مستوى الظهيرين، وتبحث عن حلول ناجعة لهذه الضائقة، وفي ظل ذلك علم ” باج نيوز ” أن نادي هلال الأبيض تلقى بعض الاتصالات من أندية القمة بشأن الظهير الأيمن مؤيد عابدين.مؤيد عابدين

وينتهي عقد اللاعب مؤيد عابدين مع ناديه في التسجيلات الحالية، وبحسب مصادر لـ”باج نيوز” فإن اللاعب يرغب في خوض تجربة جديدة خصوصًا وأن العلاقة بينه والجهاز الفني ليست على ما يرام.

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منتصر عثمان”مريخ الفاشر”



دخل مهاجم مريخ الفاشر المتألق، منتصر عثمان دائرة الأضواء عقب تألقه نهاية الموسم الماضي، ووصوله إلى شباك ناديي القمة.منتصر عثمان

وبادر مسؤولي الهلال بإجراء اتصالات قوية مع نادي مريخ الفاشر من أجل إطلاق سراح اللاعب بناء على المستويات المتميزة التي قدمها، وبحسب المصادر فإن مسئولي السلاطين طلبوا تأجيل التفاوض حول إطلاق مهاجم الفريق إلى حين حلول فترة التسجيلات الصيفية المرتقبة ..

وعلم ” باج نيوز ” أن غرفة تسجيلات المريخ وضعت اللاعب ضمن الخيارات، ويتوقع أن يتحرك النادي بجدية من أجل مناقشة إمكانية الاستفادة من خدماته بشرط أن يحدث ذلك عبر عدد من الخيارات من بينها خيار الصفقة التبادلية أو بالمقابل المالي مباشرة.

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