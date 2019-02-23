البشير: الوطن في حاجة لطاقات الشباب الإيجابية

وترحم الرئيس البشير في خطابه الذي وجهه للأمة السودانية مساء الجمعة من القصر الجمهور، على من أرواح رحلوا في تلك الاحتجاجات داعيا الله أن يتقبلهم.
وأكد رئيس الجمهورية انحيازه للشباب وهو انحياز صادق وموضوعي وقال إنه يتفهم مطالبهم وطموحاتهم، وثقته فيهم أنهم لن يكونوا معولاً لهدم الوطن .وشدد الرئيس على أهمية الحوار لحلحلة مشكلات البلاد، وقال إن الخيارات الصفرية لن تحل مشكلة البلاد، ودعا الشباب من كل الساحات وكل قطاعات الشعب للتوحد قائلا إن الوطن في حاجة لطاقاتهم الإيجابية.
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