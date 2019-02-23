الصحة تدون بلاغات ضد أطباء مضربين

كشفت وزارة الصحة عن تقديم شكاوي وبلاغات ضد أطباء بالطوارئ وآخرون، تركوا مرضى في حالات العناية المكثفة، في وقت أعلنت فيه تكوين لجنة عليا من الوزارات السيادية لمتابعة ملف إنشاء مستشفى سرطان الأطفال بالخرطوم، وقال وزير الصحة بالخرطوم مأمون حميدة حسب صحيفة آخر لحظة، أنه تم فتح بلاغات وشكاوي بالمجلس الطبي ضد مجموعة من الأطباء تركوا مرضى في حالات العناية المكثفة، مؤكداً أن إضراب الأطباء لم تتجاوز نسبته (6%) فقط، كاشفاً عن عمليات عديدة تتم مجاناً بالمستشفيات الحكومية أبرزها عمليات “القسطرة، الدعامات، العمليات القيصرية في حالات الطوارئ، السرطان بما فيه تقديم الأدوية الخاصة به، والأطفال دون الخامسة”.

وفي سياق متصل كشف حميدة عن دعم الصين لمستشفى سرطان الأطفال بـ(7) مليون دولار، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من تشييد المستشفى خلال عام ونصف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)