اختطاف بائعة شاي والاعتداء عليها جنسياً داخل مزرعة

اختطف ثلاثة أشخاص بائعة شاي تحت التهديد بالسلاح الأبيض من أمام منزلها بمنطقة شمال عطبرة بولاية نهر النيل واعتدوا عليها جنسياً داخل مزرعة ليلاً .

وقال مصدر إن المتهمين تربصوا ببائعة الشاي واختطفوها تحت تهديد السلاح الأبيض بواسطة (كارو) عقب عودتها من عملها مساءً وهربوا بها إلى مزارع قريبة من المنطقة، ومن ثم اعتدوا عليها جنسياً بالتناوب .

وأضاف المصدر إن المتهمين حملوها على (الكارو) وألقوا بها في الطريق العام، وفروا هاربين مشيراً إلى أن المجني عليها ذهبت إلى قسم الشرطة وأبلغت عن ما تعرضت له مرشدة الشرطة على أوصاف المتهمين .

ودونت الشرطة بلاغاً ونقلت المجني عليها للمستشفى للاطمئنان على صحتها وإجراء الفحوصات، وأرسلت الشرطة فريقاً من الأدلة الجنائية أجرى تدابيره في موقع الحادثة .

وكشف وبحسب صحيفة السوداني، من خلال المعاينات الأولية عن أثر وسيلة الجناة وبعد تقصيه تبين أنهم دخلوا ذات المنطقة، وما تزال التحريات جارية لكشف هويتهم وتوقيفهم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)