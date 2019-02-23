ارتفاع قياسي في أسعار الذهب إلى (4200) جنيه

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق بمعدلات قياسية، وفيما تنام تجارة البيع بالكسر والبيع بالشيك وصف تجار الأمر بالظاهرة الخطيرة. وأظهرت جولة في أسواق الذهب أن سعر جرام الذهب الجديد البحريني عيار (21) بالشيك يبلغ (4200) جنيه ويبلغ سعر الكاش (3200) جنيه، أما المستعمل فسعره (2500) جنيه، فيما تتراوح قيمة المحلي مابين (27009 2650) جنيهات ووصل سعر الجرام السعودي (2850) جنيها. ووصف التاجر أحمد البيع بالشيك بأنه ربا، وطالب الدولة بضرورة وضع حلول عاجلة للسيولة لكي ينصلح حال البلاد، وأرجع أحمد أسباب الأزمات الاقتصادية لانعدام السيولة بحسب صحيفة الانتباهة، فتدهور السوق وأصبح المواطن يعمل في الربا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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