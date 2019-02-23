البشير: نتفهم مطالب الشباب

قال رئيس الجمهورية المشير عمر البشير إن مطالب الاحتجاجات كانت مطالب مشروعة ومكفولة بنص الدستور، ولم تكن مرفوضة، مشيرا إلى محاولة استغلالها لتقود البلاد لمصير مجهول وبث سموم الكراهية والإقصاء.

وترحم الرئيس البشير في خطابه الذي وجهه للأمة السودانية مساء امس من القصر الجمهور، على من أرواح رحلوا في تلك الاحتجاجات داعيا الله أن يتقبلهم.