اعتقالات ليلية عقب فرض حالة الطوارئ

بعد أن أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير مساء الجمعة حل الحكومة واعلان حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد، أفادت مصادر صحفية أن الأمن نفذ حملة اعتقالات ليلية.
بدء الأمن السوداني حملة اعتقالات استناداً على قانون الطوارئ، واقتاد عناصر أمنيون في وقت متأخر من ليل الجمعة السبت رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان ميرغني من مقر الصحيفة.
إلى ذلك، أشارت ثلاثة تحالفات لكيانات طبية أن مجموعة من قوات الأمن اقتحمت سكنا للأطباء واعتقلت كل من فيه بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع بعد خروجهم في تظاهرات تندد بمستجدات الأوضاع.
من جهتها تمسكت المعارضة برحيل البشير، وأكد تجمع المهنيين السودانيين في بيان ليل الجمعة السبت، أنه متمسك بإسقاط النظام وعلى رأسه البشير .
وقال في بيانه: إن مطلب الشارع الأول فى ثورة 19 ديسمبر هو إسقاط النظام بكل رموزه وأولهم رأس النظام، معتبراً أنه أساس الفساد في البلاد الذي تسبب في الوضع الاقتصادي المتدهور يوماً بعد يوم.
كما أكد أنه ماض في التظاهرات حتى تحقيق المطالب، قائلاً:" نحن في تجمع القوى المدنية نعلن أننا ماضون مع شركاؤنا من قوى التغيير والحرية في طريق الثورة وأن ماورد فى خطاب البشير لا يعنينا بشيء."
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