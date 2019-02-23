اعتقالات ليلية عقب فرض حالة الطوارئ

بعد أن أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير مساء الجمعة حل الحكومة واعلان حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد، أفادت مصادر صحفية أن الأمن نفذ حملة اعتقالات ليلية.

بدء الأمن السوداني حملة اعتقالات استناداً على قانون الطوارئ، واقتاد عناصر أمنيون في وقت متأخر من ليل الجمعة السبت رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان ميرغني من مقر الصحيفة.

إلى ذلك، أشارت ثلاثة تحالفات لكيانات طبية أن مجموعة من قوات الأمن اقتحمت سكنا للأطباء واعتقلت كل من فيه بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع بعد خروجهم في تظاهرات تندد بمستجدات الأوضاع.