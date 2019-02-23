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البشير : سنواصل «الحوار الوطنى» ولا إقصاء لأحد وتدابير اقتصادية عاجلة..
سأستمر رئيسا والجيش ضمانة للاستقرار وتجنيب البلاد مصير شعوب أخرى
البيان الاماراتية:
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البشير يحل الحكومة ويعلن «الطوارئ»
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مصلون يفتحون «باب الرحمة» بالمسجد الأقصى
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العراق يسلّم الكويت رفات 300 أسير
بوتفليقة الى سويسرا للعلاج والمتظاهرون حاولوا اقتحام الرئاسة رداً على الولاية الخامسة
الوكالة الدولية : إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي مع القوى الكبرى
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ولي العهد: رؤية 2030 تتلاقى مع طريق الحرير
البشير يحل الحكومة ويعلن حالة الطوارئ لمدة عام
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى «تفادي العنف» في فنزويلا
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أوروبا تهدد بفرض رسوم على (كاتربلر) و(زيروكس) الأمريكيتين
مصر تستضيف أول قمة للجامعة العربية والاتحاد الأوروبي
البشير يعلن فرض حالة الطوارئ فى السودان
كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف العربية الصادرة السبت 23 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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