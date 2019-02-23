البشير يعيّن كل حكام الولايات من القادة العسكريين ويشكل حكومة جديدة لاحتواء الاحتجاجات

في خطاب للشعب السوداني وتهدئة الراي العام عين الرئيس السودانى عمر حسن البشير ، حكومة جديدة ولكنه أبقى وزراء الدفاع والخارجية والعدالة فى مناصبهم عقب إعلانه فى وقت سابق حالة الطوارئ لمدة عام جاء ذلك على وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

عيّن رئيس السودان عمر حسن البشير، في وقت متأخر من يوم الجمعة حكومة جديدة ولكنه أبقى وزراء الدفاع والخارجية والعدل في مناصبهم، كما عيّن 18حاكمًا للولايات كلهم من القادة العسكريين.

وأصدر البشير، اليوم السبت 23 فبراير، قرارات جمهورية بتعيين 6 وزراء اتحاديين و18 واليا (حاكم ولاية) ينتمون كلهم إلى الجيش والشرطة والأمن، لتسيير أعمال الحكومة، دون أن يتطرق إلى مصير رئاسته التي يطالب المحتجون بتنحيه عنها.

وبعد ساعات فقط من إعلان البشير أنه سيحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات قام أيضا بتعيين حكام جدد للولايات .

وجاء نص القرار الجمهورى:_

أصدر عمر البشير الرئيس السودانى، مرسوم جمهورى بحل مجلس الوزراء وتكليف وزراء وأمناء عامين وإعفاء ولاة ولايات وحل الحكومات الولائية وتكليف ولاة ولايات كالتالى :

1) مرسوم جمهورى بحل مجلس الوزراء القومى .

2) مرسوم جمهورى بتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم .

3) مرسوم جمهورى بتكليف الآتية أسماؤهم وزراء كالتالى :

– د . فضل عبدالله فضل وزيرا لرئاسة الجمهورية

– السيد حامد محمد النور ممتاز وزيرا لديوان الحكم الاتحادى

– السيد أحمد سعد عمر وزيرا لرئاسة مجلس الوزراء

– فريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزيرا للدفاع .

– د. الدرديرى محمد أحمد وزيرا للخارجية

– مولانا محمد أحمد سالم وزيرا للعدل .

4) مرسوم جمهورى بإعفاء ولاة الولايات .

5) مرسوم جمهورى بحل الحكومات الولائية .

6) مرسوم جمهورى بتكليف الآتية أسماؤهم ولاة ولايات كالتالى :-

– فريق أول / شرطة هاشم عثمان الحسين – ولاية الخرطوم

– فريق أول ركن / على محمد سالم – ولاية الجزيرة

– لواء ركن (م) / الطيب المصباح – ولاية نهر النيل

– فريق ركن / محمد على قرينات – ولاية كسلا

– لواء ركن / المرضى صديق المرضى – شمال كردفان

– لواء ركن / مصطفى محمد نور -ولاية البحر الأحمر

– فريق ركن / أحمد خميس بخيت – ولاية النيل الأبيض

– لواء مهندس فنى ركن / عيسى عبد الله إدريس – ولاية سنار

– فريق أول ركن / يحى محمد خير- ولاية النيل الأزرق

– فريق أول ركن / هاشم عبد المطلب أحمد – الولاية الشمالية

– لواء ركن (م) / النعيم خضر مرسال – ولاية شمال دارفور

– فريق ركن /أحمد على أبو شنب – ولاية جنوب دارفور

– فريق ركن / محمد منتى عنجر – ولاية جنوب كردفان

– لواء ركن / خالد نور الدائم – ولاية وسط دارفور

– فريق أمن / دخر الزمان عمر محمد – ولاية غرب كردفان

– عميد أمن / مبارك محمد شمت – ولاية القضارف

– لواء ركن / مهلب حسن أحمد – ولاية غرب دارفور

– لواء ركن / سليمان مختار حاج المكى – ولاية شرق دارفور

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