الرئيس البشير يسلم الولايات السودانية لحكام عسكريين ( اسماء الولاة الجدد 2019 )

ابقى الرئيس عمر البشير على والي ولاية الخرطوم فريق أول / شرطة هاشم عثمان الحسين في منصبه المعين خلال التعديلات الحكومية الاخيرة قبل اشهر .
وعين الرئيس البشير ولاة جددد للولايات جميعهم من العسكريين حيث جرى تكليف حكام عسكريين وأمنيين لإدارة الولايات السودانية المختلفة.
– فريق أول / شرطة هاشم عثمان الحسين – ولاية الخرطوم
– فريق أول ركن / علي محمد سالم – ولاية الجزيرة
– لواء ركن (م) / الطيب المصباح – ولاية نهر النيل
– فريق ركن / محمد علي قرينات – ولاية كسلا
– لواء ركن / المرضي صديق المرضي – شمال كردفان
– لواء ركن / مصطفى محمد نور -ولاية البحر الأحمر
– فريق ركن / أحمد خميس بخيت – ولاية النيل الأبيض
– لواء مهندس فني ركن / عيسى عبد الله إدريس – ولاية سنار
– فريق أول ركن / يحي محمد خير- ولاية النيل الأزرق
– فريق أول ركن / هاشم عبد المطلب أحمد – الولاية الشمالية
– لواء ركن (م) / النعيم خضر مرسال – ولاية شمال دارفور
– فريق ركن /أحمد علي أبو شنب – ولاية جنوب دارفور
– فريق ركن / محمد منتي عنجر – ولاية جنوب كردفان
– لواء ركن / خالد نور الدائم – ولاية وسط دارفور
– فريق أمن / دخر الزمان عمر محمد – ولاية غرب كردفان
– عميد أمن / مبارك محمد شمت – ولاية القضارف
– لواء ركن / مهلب حسن أحمد – ولاية غرب دارفور
– لواء ركن / سليمان مختار حاج المكي – ولاية شرق دارفور
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