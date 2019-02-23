الرئيس البشير يسلم الولايات السودانية لحكام عسكريين ( اسماء الولاة الجدد 2019 )

ابقى الرئيس عمر البشير على والي ولاية الخرطوم فريق أول / شرطة هاشم عثمان الحسين في منصبه المعين خلال التعديلات الحكومية الاخيرة قبل اشهر .

وعين الرئيس البشير ولاة جددد للولايات جميعهم من العسكريين حيث جرى تكليف حكام عسكريين وأمنيين لإدارة الولايات السودانية المختلفة.

– فريق أول / شرطة هاشم عثمان الحسين – ولاية الخرطوم

– فريق أول ركن / علي محمد سالم – ولاية الجزيرة

– لواء ركن (م) / الطيب المصباح – ولاية نهر النيل

– فريق ركن / محمد علي قرينات – ولاية كسلا

– لواء ركن / المرضي صديق المرضي – شمال كردفان

– لواء ركن / مصطفى محمد نور -ولاية البحر الأحمر

– فريق ركن / أحمد خميس بخيت – ولاية النيل الأبيض

– لواء مهندس فني ركن / عيسى عبد الله إدريس – ولاية سنار

– فريق أول ركن / يحي محمد خير- ولاية النيل الأزرق

– فريق أول ركن / هاشم عبد المطلب أحمد – الولاية الشمالية

– لواء ركن (م) / النعيم خضر مرسال – ولاية شمال دارفور

– فريق ركن /أحمد علي أبو شنب – ولاية جنوب دارفور

– فريق ركن / محمد منتي عنجر – ولاية جنوب كردفان

– لواء ركن / خالد نور الدائم – ولاية وسط دارفور

– فريق أمن / دخر الزمان عمر محمد – ولاية غرب كردفان

– عميد أمن / مبارك محمد شمت – ولاية القضارف

– لواء ركن / مهلب حسن أحمد – ولاية غرب دارفور

– لواء ركن / سليمان مختار حاج المكي – ولاية شرق دارفور