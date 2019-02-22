تظاهرات حاشدة في أحياء بحري ترفض قرارات البشير

خرج المئات من أحياء بحري في تظاهرات حاشدة قبل قليل يرفضون الخطوات التي سيعلن عنها الرئيس السوداني؛ عمر البشير بإعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة وتخليه عن رئاسة الحزب الحاكم. وقال شهود عيان أن المحتجين الذين يسيطرون على الشوارع الرئيسية هتفوا بشعارات تطالب بتنحي الرئيس البشير فورا.

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