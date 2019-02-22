مظاهرات ليلية ب 11 حي بالعاصمة السودانية قبل خطاب الرئيس

إستمرت المظاهرات مساء يوم الجمع في أنحاء واسعة من العاصمة السودانية الخرطوم. وشاركت أعداد كبيرة من المحتجين في تظاهرات بمناطق اب روف ،الدروشاب ،أمبدة الحارة الأولى ،حي القلعه امدرمان ،مدني حي المدنيين بجانب مناطق أخرى في امدرمان وبحري.
وأفادت مصادر ( للسودان نيوز 365) أن التظاهرات إندلعت كذلك في مناطق وانحاء بري ،شمبات ،الشنقيطي ،ود نوباوي ،الثورات ،الديم ،الحلفايا ،اب روف ،الدروشاب ،أمبدة الحارة الأولى ،حي القلعه امدرمان ،مدني حي المدنيين
وتعم مظاهرات ضخمة أنحاء واسعة من السودان منذ شهر ديسمبر للمطالبة برحيل نظام المشير عمر البشير الحاكم .
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