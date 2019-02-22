تجمع المهنيين يدعو الي تظاهرات في الأحياء والفرقان فساعة النصر دنت

دعا تجمع المهنيين السودانيين الشعب السوداني في الخروج للتظاهرات في كل المدن والاحياء والفرقان مؤكد في ذلك ان ساعة النصر قد دنت والنظام في حالة انهيار ادناه نص النداء : نداء: ندعو الشعب السوداني الحر المنتصر وجموع الثوار، الخروج للتظاهر في كل المدن والأحياء والفرقان، فساعة النصر دنت والنظام في حالة انهيار. قوى إعلان الحرية والتغيير ٢٢ فبراير ٢٠١٩م

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