تظاهرات حاشدة في الخرطوم قبل خطاب البشير

تظاهرات حاشدة في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم قبل خطاب الرئيس السوداني؛ الذي سيلقيه بعد قليل من القصر الجمهوري بالخرطوم. ورصد السودان ٣٦٥ خروج المئات في احياء بري والديم وشمبات والصحافة تطالب بإسقاط البشير. ومن المقرر أن يصدر البشير قرار بإعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة والتخلي عن رئاسة الحزب الحاكم.

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