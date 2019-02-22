صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل خطيرة عن وجهة ابن سلمان قبل زيارته للهند

الخليج 365:

كشفت صحيفة إسرائيلية الجمعة، عن الوجهة التي سافر إليها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد اختتام زيارته الأخيرة لباكستان، وقبل مواصلة جولته إلى الهند

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن ابن سلمان عاد إلى الرياض بعد اختتام زيارته لباكستان، بسبب الوضع الراهن بين إسلام أباد و نيودلهي، الذي يمنع سفره مباشرة بين البلدين، على خلفية تبادل الاتهامات بسبب العملية في كشمير، التي قتل فيها 40 جنديا هنديا على الأقل.

ولفتت الصحيفة إلى أن الهند تتهم باكستان ورئيس حكومتها عمران خان بإعطاء “ملجأ للإرهابيين من رجال منظمة جيش محمد”، في حين أن باكستان تطلب من الهند التأكد من اتهاماتها قبل أن تبدأ عملية الفحص.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن “السعودية وعدت بمحاولة التوصل إلى مصالحة بين الدولتين، لكن يبدو أن ابن سلمان نفسه يحتاج إلى مصالحة أولا مع الجزء الغربي من العالم، خاصة مع الولايات المتحدة، التي تهدد بقطع المساعدة لحربه الدموية في اليمن”.

عربي21