اندلاع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اندلعت مواجهات متفرقة، الجمعة، بين عشرات الفلسطينيين، والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

ونقل مراسل الأناضول، أن مواجهات اندلعت عقب تنظيم الفلسطينيين مسيرات منددة بالاستيطان والجدار الفاصل، في بلدتي المغير، وبلعين، بمحافظة رام الله، وسط الضفة الغربية، وبلدة كفر قدوم (شمال).

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين. وبدورهم رشق الشبان القوات بالحجارة.

وأشار مراسلنا إلى وجود أنباء عن وقوع عدد من الإصابات، لم تعرف طبيعتها بعد.

وتنظم كل جمعة مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألفا في مستوطنات الضفة والقدس الشرقية، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

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