الحكومة الفرنسية تعتزم تسليم ليبيا 6 سفن لمكافحة الهجرة غير النظامية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تعتزم فرنسا تسليم ليبيا 6 سفن لمكافحة الهجرة غير الشرعية، خلال الأشهر المقبلة.

وقالت صحيفة لوموند، الجمعة، إن طول كل سفينة يبلغ 12 مترا، وهي من إنتاج شركة “سيلينغر” الفرنسية.

وذكرت الصحيفة أن فرنسا ستسلم تلك السفن إلى ليبيا في أشهر الربيع المقبل.

من جهتها، قالت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان، إن تقديم فرنسا دعما لوجستيا لليبيا من أجل التصدي للمهاجرين غير النظاميين يتعارض مع القانون الدولي.

يشار إلى أن ليبيا تعد من أهم محطات انطلاق المهاجرين الأفارقة الراغبين بالعبور إلى أوروبا بصورة غير نظامية، هربا من الصراعات والأوضاع الاقتصادية المتردية في بلدانهم. الاناضول

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