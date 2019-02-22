تغطية مباشرة : شاهد خطاب الرئيس عمر البشير والقرارات الجديدة

خطاب مرتقب يبدأ عند التاسعة مساءًا بتوقيت الخرطوم للرئيس السوداني يعلن فيه قرارات هامة ومن المتوقع أن يتضمن خطاب البشير عدداً من القرارات الهامة .

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