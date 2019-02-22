آلية صُناع السوق تكشف سبب إبقاء الدولار عند سعر صرف 47 جنيه

أبقت آلية”صناع السوق” لتحديد سعر صرف العملات الأجنبية، على السعر المعلن”47.5″ جنيه للدولار، وكشفت عن استقطاب أكثر من”659″ مليون دولار حتى الآن.

وعزا الناطق باسم الآلية عبد الحميد عبد الباقي سراج، إبقاء السعر لأن الأسعار بالسوق مضاربات وليست أسعارًا حقيقية.

وقال عبد الحميد إن اجتماع الآلية “الخميس” بغرض الوقوف على الموقف في السوق ومناقشة أسعار العملات وأسعار الذهب، والمحاصيل وبقية القطاعات المؤثرة في سعر الصرف ومقارنتها مع السعر المعلن بواسطة صناع السوق.

وكشف سراج عن أن الموارد التي استقطبتها الآلية منذ تكوينها بلغت”659.125.901″ دولار، جاءت من حصائل الصادر وتحويلات المغتربين وحسابات المقيمين، إضافة للنقد عبر الكاونتر.

ونوه إلى أن هذه المبالغ تم استخدامها في عمليات الاستيراد وتحويل بقيمة وبدون قيمة وسداد التزامات السفر والعلاج.

الجدير بالذكر كان سعر صرف الدولار بالسوق الموازي تجاوز حاجز الـ73 جنيه حسب ماذكره متعاملون في السوق السوداء بالعاصمة الخرطوم ؟

الصيحة

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني