مدرب الهلال يفاضل بين اثنين لتعويض غياب إيمانويل

الخرطوم: باج نيوز
نفذ الهلال السوداني تدريبًا اليوم”الجمعة” بزامبيا في إطار التحضيرات لمباراته المرتقبة أمام زيسكو الزامبي في بطولة الكنفدرالية.
وأشرف على التدريب التونسي نبيل الكوكي، وشارك فيه جميع اللاعبين بقيادة عبد اللطيف بوي الذي عاد من إصابة حرمته من التواجد في التدريبات السابقة.
وأبدى الكوكي في المران اهتمام بكلٍ من حسين الجريف، وعمار الدمازين، ويبدو أنه سيعوّل عليهما في المباراة المقبلة لسد غياب إيمانويل للإيقاف.
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