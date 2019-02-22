عاجل .. البشير يتخلى عن رئاسة الحزب الحاكم ويحسم مصير الترشح لولاية رئاسية جديدة

العربية / أفادت مصادر سودانية بإعلان حال الطوارئ في البلاد، وأن الرئيس عمر البشير سيتخلى عن رئاسة الحزب الحاكم ويمارس مهامه كرئيس للسودان.

فيما أفاد مراسل “العربية” عن مصادر سودانية بأن البشير سيعلن عزوفه عن الترشح لولاية رئاسية جديدة في السودان.

وقال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله، إن الرئيس عمر حسن البشير، سيُعلن حالة الطوارئ في السودان وسيحل الحكومتين (المركزية والولايات)، كما سيوقف إجراءات تعديل الدستور، التي تسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأشار قوش في تصريح مقتضب لرؤساء تحرير الصحف اليومية السياسية، إنهم عازمون على محاربة الفساد، مؤكداً أن البشير سيكون رئيساً لجمهورية السودان فيما سيبحث المؤتمر الوطني عن رئيسٍ آخر.

وتناقلت وسائل إعلام سودانية معلومات حول قيام الرئيس السوداني عمر البشير بأنه سيخاطب اليوم الشارع السوداني ليعلن حالة الطوارئ. وبحسب مصادر فإن تشكيل الحكومة سيتم في وقتٍ لاحق.

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