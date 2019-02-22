إعلان حالة الطوارئ في البلاد وتخلي البشير عن منصب رئيس المؤتمر الوطني

أعلنت مصادر سودانية أن الرئيس السواداني عمر البشير تخلى عن منصب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم . وأعلن البشير بحسب المصادر وفقا لقناة العربية حالة الطوارئ في البلاد وتشكيل حكومة كفاءات وتخليه عن منصب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم وانه سيكون رئيسا انتقاليا لجمهورية السودان

وبحسب التلفزيون السوداني فإن الرئيس السوداني عمر البشير سيلقي خطاباً بعد قليل.. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني

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