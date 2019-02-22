اجتماعات سودانية إثيوبية "بأصوصا" لمراقبة الحدود

أعلنت حكومة ولاية النيل الأزرق عن مواصلة اللجنة الأمنية بالولاية وإقليم بني شنقول الإثيوبي اجتماعاتها بمنطقة أصوصا. وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية محمد ابو القاسم، إن الاجتماعات ناقشت كيفية العودة الطوعية، بجانب الترتيبات الأمنية والتبادل التجاري.
كما بحثت الاجتماعات مراقبة الحدود والتجارة للحفاظ على الممتلكات بالبلدين، مشيراً إلى أن التجارة الحدودية بين الولاية وإقليم بني شنقول ستكون وفق الشروط والضوابط التي تضعها الدولة.
وأشار ابو القاسم إلى تطوير العلاقة الحدودية مع إثيوبيا وجنوب السودان بغرض التبادل التجاري وفتح المسارات بين البلدين.
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