صناع السوق: حصائل صادرات العملة تجاوزت 660 مليون دولار

قالت آلية صناع السوق إن حصائل الصادر التي تم استقطابها منذ إنشاء الآلية تجاوزت 659 مليوناً و125 ألف دولار من المغتربين والمقيمين بالداخل.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الآلية لـ”المركز السوداني للخدمات الصحفية”، الجمعة، أن حصائل الصادر تم استخدامها في عمليات الاستيراد بجانب العلاج والسفر.
وأكد أن أسعار العملات الأجنبية المتدوالة في السوق الآن ليست حقيقية وهي أسعار مضاربات، الأمر الذي جعل الآلية تبقي على أسعارها المعلنة.
وأشار إلى أنهم يعكفون حالياً على القيام بإعداد تقرير شامل لميزات الآلية وميزانياتها، مشيراً إلى أنهم سيعملون على معالجة آثار المضاربات في محاصيل الصادر والذهب.
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