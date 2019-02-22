فرقاء جنوب السودان: تكوين الحكومة الانتقالية نهاية مايو

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، يوم الجمعة، عن التزام لجنة الفترة ما قبل الإنتقالية الخاصة بسلام دولة جنوب السودان بالموعد المحدد لتكوين الحكومة الانتقالية نهاية مايو المقبل.
وقال مصدر مطلع بالخارجية في تصريح لـ”المركز السوداني للخدمات الصحفية”، إن التقييم لتنفيذ المرحلة ماقبل الانتقالية الذي تم خلال شهر نوفمبر الماضي، يؤكد ضمان تنفيذ اتفاق السلام، مشيراً إلى أنه من المتوقع تكوين الحكومة الانتقالية خلال مايو المقبل حال الالتزام والإسراع بتنفيذ الاتفاقية.
وأكد مساندة الخرطوم لإنفاذ الاتفاق وتحقيق سلام جنوب السودان، وأضاف سنعمل بكل ما بوسعنا لمساعدة جنوب السودان في تنفيذ اتفاق السلام.
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