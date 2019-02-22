عاجل: حل الحكومة المركزية والولايات واعلان حالة الطوارئ في السودان

أفاد رئيس جهاز الامن والمخابرات السوداني، عن عدم نية الرئيس البشير تعديل الدستور لفترة جديدة، وحل الحكومة المركزية والولايات واعلان حالة الطوارئ في البلاد . وقالت مصادر مؤكدة لـ “أخبار الخليج 365” أن تشهد هذه الليلة التي يحبس فيها السودانيين أنفاسهم، عن قرار تاريخي بإعلان البشير عن عدم ترشحه لدورة جديدة، وتخليه عن رئاسة المؤتمر الوطني وتشكيل حكومة كفاءات تمهد الطريق لمرحلة انتقالية لحين التحضير للانتخابات، والاعلان عن حالة الطوارئ بالبلاد .

ابومهند العيسابي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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