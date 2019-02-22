عاجل :قوش يعلن حالة الطوارئ وتشكيل حكومة كفاءات

الجمعة 22/فبراير/2019 - 08:03 م حسين بشير اعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش حالة الطوارئ وتشكيل حكومة كفاءات واكد بقاء البشير كرئيس للجمهورية كما اكد قوش ان الرئيس البشير لن يترشح للفترة الرئاسية القادمة وتخليه عن منصب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم. تعليقات Facebook تعليقات اخبار الخليج 365 365



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