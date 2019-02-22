المعارضة السودانية تتمسك بتنحي الرئيس البشير

في أول رد فعل على القرارات الهامة التي سيتخذها الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ أعلن تجمع المهنيين السودانيين والقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير؛ تمسكه بتنحي البشير عن السلطة دو قيد شرط.
وقال في بيان اليوم الجمعة أن أي محاولة للالتفاف على مطالب الشعب السوداني لن تجد سوى المزيد من الفعل الثوري السلمي في الشوارع.
وأضاف البيان أن مطالب الثورة واضحة ولا يمكن القفز عليها، تنحي النظام ورئيسه وتفكيك مؤسساتهم القمعية وتسليم السلطة لحكومة قومية مدنية انتقالية بحسب إعلان الحرية والتغيير.
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