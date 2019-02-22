أكدت مصادر خاصة لـ"اخبار الخليج 365 365" أن الرئيس عمر البشير سيعلن حالة الطوارئ في البلاد. وأضافت أن البشير سيتخلي عن ترشحة للرئاسة في الانتخابات المقبلة بالإضافة إلي تخليه عن رئاسة حزب المؤتمر.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. أنباء عن عدم ترشح "البشير" لفترة رئاسية اخري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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