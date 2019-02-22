زيدان ينتظر إشارة يوفنتوس

يرفض الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد منافشة العروض الأوروبية التي وصلته في الفترة الماضية.

وحسب "توتو سبورت "الإيطالية فإن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ينتظر إشارة تدريب يوفنتوس الموسم المقبل، ويفضل عرض السيدة العجوز على أي عروض أخرى سواء من تشيلسي أو مانشستر يونايتد.

وبات يوفنتوس مهدد بالخروج من دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة ذهابا ضد أتلتيكو مدريد 2ـ0، وهو ما يعتبر أمراً كارثياً بعد إنفاق ما يزيد عن 100 مليون يورو للتعاقد مع كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي.

وفي حالة خروج يوفنتوس نهائياً من دوري أبطال أوروبا ستنخفض أسهم يوفنتوس بشكل قاسي .

ووضعت إدارة يوفنتوس الإيطالي الفرنسي زين الدين زيدان كخيار أول في حالة رحيل أليجري النادي في الصيف

وينتظر زين معرفة موقف يوفنتوس ومصير مفاوضات إدراته في الأيام المقبلة.