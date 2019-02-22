قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز بكثافة تجاه الفلسطينيين على حدود غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، قنابل الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين على حدود قطاع غزة المحاصر، أسفرت عن إصابة فلسطينيين اثنين، أحدهما بقنبلة غاز في وجهه، والآخر في منطقة البطن، حسبما نشر المركز الفلسطيني للإعلام. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إصابة 10 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة. وينظم الفلسطينيون، اليوم، جمعة "الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي"، ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت منذ 30 مارس الماضى، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 335 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 30 ألفا آخرين.

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