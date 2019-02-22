تعديلات وزارية جديدة .. لقاء يجمع الرئيس بمسؤولين وقيادات بارزة بينها قادة الاحتجاجات ..خطاب عاجل...

كشفت مصادر متطابقة عن لقاء هام يجمع الرئيس عمر البشير بمسؤولين في الحكومة الاتحادية وقيادات بارزة للمعارضة بينها قادة الاحتجاجات الاخيرة وشخصيات قومية في البلاد للبحث عن مخرج للأزمة المتفاقمة في البلاد فيما اعلنت الرئاسة عن خطاب هام للبشير مساء اليوم .

وقالت ذات المصادر أن الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ أخطر المكتب القيادي للحزب الحاكم؛ بتغييرات مرتقبة في الحكومة خلال الساعات المقبلة؛ بعد التأجيل المفاجئ للاجتماع الذي كان مقرر له الاربعاء (الماضي).

وذكرت المصادر؛ أن البشير بصدد عقد اجتماع اليوم الجمعة مع قيادات الاحزاب المشاركة في الحكومة واحزاب المعارضة وشخصيات قومية؛ للتشاور معهم حول القرارات التي ينوي اتخاذها في القريب العاجل.

وافادت صحيفة اخبار اليوم السودانية؛ أن من بين المدعويين لحضور الاجتماع من قادة المعارضة؛ الأمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي؛ ومحمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس البشير في الثامنة من مساء اليوم الجمعة باعضاء آلية اللجنة العليا للحوار الوطني؛ للتشاور معهم حول التعديلات في الحقائب الوزراية؛ وحصص الاحزاب المشاركة في الحكومة.

ويتوقع أن يناقش لقائه الوزراء؛ التغيرات والتنقلات لوزراء الحزب الحاكم؛ والتي ربما تحمل معها مفاجات غير متوقعة في ظل مايتردد عن عودة بعض الاشخاص من الحرس القديم في الانقاذ لمناصب وزارية مهمة على المستوى التنفيذي.

تأتي هذه التطورات المتسارعة في الساحة السياسية السودانية ؛ قبل أن تطوى الخرطوم صفحة زيارة المساعد الخاص للرئيس الامريكي؛ الذي فجر قنبلة داوية؛ بعرض امريكي للرئيس البشير بالتنحي مقابل تعليق قرار ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية بواسطة مجلس الأمن الدولي لمدة عام بحسب مصارد دبلوماسية.

فيما قالت صحيفة الصيحة اليوم ان الرئيس عمر البشير، يعقد في السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، بالقصر الجمهوري، لقاءً مهماً مع اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني التي تضم كل المعنيين من الحكومة والقوى المشاركة، بجانب ولاة الولايات.

وطبقاً لمصادر (الصيحة)، فإن اللقاء سيبحث الأزمة الاقتصادية الأخيرة وتداعياتها التي تمر بها البلاد، بجانب قضايا الإصلاح الاقتصادي وإصلاح الدولة والتواصل مع القوى السياسية الممانعة للحوار.

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