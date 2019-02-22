قطر ترسل مبعوث خاص الى العاصمة الخرطوم لهذا السبب

يتوقع ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻟﻠﻘﺎء ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ. ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺼﺪﺭ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻗﻄﺮﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ)ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ( ﺃﻣﺲ، ﺇﻥ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻠﺨﺮﻁﻮﻡ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺳﻼﻡ ﺩﺍﺭﻓـﻮﺭ، ﻭﺃﺑﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟـﻌـﺮﺑـﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻭﺍﻟﺪﻭﺣﺔ. ﻭﺃﺿــﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺳﻴﻨﺎﻗﺶ ﻣـﺴـﺎﺭ ﺍﻟـﻤـﻔـﺎﻭﺿـﺎﺕ ﻭﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز

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