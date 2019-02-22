إبداع بلا حدود إعلاميون …خارج أسوار الوطن

كتبت:عائشة الزاكي

برز العديد من رجال و نساء الإعلام في السودان في الخارج منذ أمد بعيد وكانوا في صدر البرامج والنشرات الأخبارية سواء في الإذاعة أو التلفزيون أو الفضائيات و أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم ومقدراتهم في المحيطين الإقليمي والعالمي حيث تبوءوا مكاناً علياً في أجهزة الإعلام. ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر أديبنا الكبير الطيب صالح والذي كان قد التحق بإذاعة لندن (بي بي سي) منذ منتصف القرن الماضي وكان يقدم عدداً من البرامج فيها. هنالك أيضاً المذيع عبد الرحمن زياد وكان قد التحق بإذاعة صوت أمريكا منذ ستينيات القرن الماضي وقدم العديد من البرامج ونشرات الأخبار وكان رقماً بارزاً في هذه الإذاعة العالمية وكذلك أيضاً الأستاذ علي شمو والذي تولى ومعه النجم الراحل حمدي بدر الدين دوراً كبيراً في إنشاء تلفزيون دولة الإمارات العربية في سبعينيات القرن الماضي وبعد ذلك التحق حمدي بدر الدين بإذاعة صوت أمريكا في أواخر ثمانينيات القرن الماضي وكانت هذه الإذاعة قد أوكلت له تقديم نشراتها الرئيسية. ومن ضمن الإعلاميين الذين عملوا بالخارج الأستاذ محمد الخير البدوي وكان قد التحق بإذاعة لندن منذ خمسينيات القرن الماضي وأسندت له هذه الإذاعة تقديم وإعداد برنامج شهير هو برنامج عالم التجارة والذي طبقت شهرته آفاق العالم كما أن ابنته تقدم في القناة الرئيسة لتلفزيون لندن النشرة الرئيسية للأخبار وبرامج أخرى و يقال إن الأسرة الملكية هنالك وعلى وجه الخصوص الملكة تحرص على متابعة برامجها. وذاع صيتها للدرجة التي وصفتها الصحف البريطانية أنها تتقن اللغة الإنجليزية أكثر من البريطانيين. وأيضاً من الإعلاميين الذين لمعوا في الخارج الأستاذ إسماعيل طه وكان قد التحق بالإذاعة البريطانية منذ النصف الثاني من القرن الماضي وأسند إليه إعداد وتقديم البرنامج الرياضي ذائع الصيت وامتدت شهرة هذا البرنامج الآفاق. وهنالك أيضاً المذيع أحمد قباني والذي برز في أجهزة الإعلام في الخليج العربي وكان من المذيعين الأوائل في الإذاعة والتلفزيون كذلك المعلق الرياضي الأشهر في السودان علي الحسن مالك حيث كان من أوائل المعلقين الرياضيين منذ القرن الماضي وبرز من ضمن الإعلاميين الرياضيين المشهورين في الخليج العربي. وكذلك من الإعلاميبن الذين عملوا بالخارج، المذيع محمد الكبير الكتبي وقد برز في قناة الجزيرة وأيضاً الإعلامي لقمان أحمد والإعلامي عمر الطيب اللذان يعملان مراسلين في الإذاعة البريطانية.

المرجع الرئيس لهذه المادة

المعاشي أحمد محمد نور وهو من عشاق الاستماع إلى الإذاعة وخاصة الإذاعة البريطانية (البي بي سي) بالإضافة إلى مصادر أخرى.

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