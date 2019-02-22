مؤتمر لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر بالأربعاء

ينظم مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية بجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج المؤتمر الأول لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر يوم الأربعاء القادم بدار الشرطة ببري برعاية وتشريف السيد نائب رئيس الجمهورية و السيد وزير وزارة مجلس الوزراء، .

وقال د. خالد لورد المدير العام لمركز دراسات الهجرة والتنمية بحسب (سونا) إن المؤتمر يهدف إلى عكس جهود الدولة السودانية في مجال مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر وأنه سيعزز من (عملية الخرطوم) وهي الآلية الدولية المعنية بهذا الموضوع في المنطقة، ويجيء بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة..

ويشارك في المؤتمر عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، و مؤسسات المجتمع المدني الوطنية والقطاع الخاص، و مؤسسات أكاديمية ومنظمات طوعية، و المهتمين بالأمر من شخصيات ورموز، وكذلك البعثات الدبلوماسية ذات الصلة بالموضوع و المنظمات الإقليمية والدولية العاملة بالمجال. وأضاف لورد أنه سوف تقدم خلال الجلسات عدة أوراق حول الموضوع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .