مظاهرة حاشدة تجوب شوارع مدني

خرج المئات عقب صلاة الجمعة في تظاهرة حاشدة في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة. وانطلق العدد الاكبر من المتظاهرين من الجوامع وشارع اتجاه واحد ومناطق أخرى. وردد المشاركون هتفافات “الشعب يريد إسقاط النظام”,و”سقطت سقطت “.”سلمية سلمية” وجاءت الإحتجاجات إستجابة للدعوة التي اطلقها تجمع المهنيين السودانيين وتطالب بتنحي البشير عن الحكم. ووتشهد معظم مناطق السودان حراكا شعبيا تحول من إحتجاجات على ارتفاع الاسعار الى مطالبات بإسقاط النظام. ونفذت السلطات حملات اعتقالات طالت المئات بمناطق مختلفة بالبلاد خشية تصاعد الإحتجاجات المستمرة منذ19 ديسمبر الماضي. وشهدت مقتل نحو 50 شخصا بالرصاص بحسب المعارضة.

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