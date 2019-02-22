عاجل: إنطلاق المظاهرات من مسجد ودنوباوي

نطلقت المظاهرات من مسجد ود نوباوي العاصمة الخرطوم عقب صلاة الجمعة اليوم وذلك إستجابة لنداء (تجمع المهنيين) بالتظاهر المستمر. حيث هتف المئات عقب صلاة الجمعة بجامع ود نوباوي في أم درمان غرب العاصمة، في مسيرة مناهضة للحكومة ورددوا هتافات " الشعب يريد إسقاط النظام". وكانت قوات الأمن عززت وجودها في شوارع الخرطوم ونشرت أعدادا كبيرة من قوات الشرطة تحسبا للمظاهرات التي دعا ناشطون لتنظيمها تحت شعار " جمعة الشهداء".

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