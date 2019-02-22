تغيير حكومي مرتقب يشمل وزارات سيادية في السودان

كشفت مصادر مطلعة عن التعديلات المتوقعة داخل الحكومة السودانية، اليوم الجمعة، .

وقالت المصادر إنه من المرجح أن تشمل التعديلات وزارات سيادية، مثل الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى تغييرات في هيكل المؤتمر الوطني الحاكم.

وأضافت المصادر ، أن هناك توقعات بأن يتم تغيير حكام الأقاليم أيضا. وذلك نقلا عن مصادر مقربة من الحزب الحاكم.

ودعا الرئيس السوداني، عمر البشير حلفاءه لاجتماع عاجل بهدف مناقشة الأوضاع السياسية. حيث تجتمع اليوم الآلية التنسيقة العليا للحوار الوطني السوداني، والتي تضم أحزابا مشاركة في الحزب الحاكم بدعوة من الرئيس عمر البشير.