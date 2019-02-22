عبدالرحيم حمدي ينتقد المركزي ويصف النظام المصرفي بالمضروب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد الخبير الاقتصادي وزير المالية الأسبق، عبد الرحيم حمدي، أن تمويل العقارات سياسة صحيحة جاءت في الوقت الخطأ، واصفاً النظام المصرفي بالمضروب، وقال حمدي خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام النوعي لمنتجي الأصماغ الطبيعية أمس، أن تدخلات البنك المركزي أقعدت بالنظام المصفي، وأضاف إن البنوك لم يواكبها أي تحسن، مبيناً أنها لم تتح لها الفرصة لتطوير مواردها، مشيراً إلى أن المركزي يمنعها عبر السياسات النقدية من العمل في الأوراق المالية، ويحدد سقوفاً للتمويل الأصغر، بالإضافة إلى احتجاز (18%)، من أرصدتها كاحتياطي. وقال حمدي حسب صحيفة آخر لحظة إن المشكلة الرئيسية التي تواجه الصمغ العربي وكل المنتجات والاقتصاد عدم توفر التمويل، داعياً إلى إنشاء بنك تجاري يتحيز لتمويل الصمغ العربي.

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