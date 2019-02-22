في حوار أجرته معه قناة النيل الأزرق أكد الأستاذ “شهاب الدين” ابن المطرب الراحل “خوجلي عثمان” بأنه لم يسلك نفس مجال الغناء الذي تميز وتألق فيه والده، لأن الفن لا يورث، وكشف “شهاب” بأن الله سبحانه وتعالى خصه بموهبة أخرى، حيث حباه بملكة كتابة الشعر، وعن أعمال والده الغنائية المحببة إلى نفسه ذكر “شهاب” حسب صحيفة المجهر بأنه معجب بكل الأعمال التي قدمها والده “خوجلي عثمان” ولكنه ينجذب أكثر إلى رائعة الشاعر “تاج السر عباس”: كتير بتناسا ايديا.. واسيبا عنية فوق ايديك وكل القصة لو عارفة.. أنا الزول الصحي بريدك أيضاً أحب جداً الاستماع إلى رائعة الشاعر المهاجر “عزمي أحمد خليل”: يعني كيفن ما بريدك.. ما براك شايفاه ريدك في سلامي في كلامي.. في قليبي الشايلاه إيدك الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر ابن الفنان الراحل (خوجلي عثمان): لهذه الأسباب لم أسلك درب الغناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.