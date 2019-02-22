الشرطة تحقق في ملابسات نهب مسدس من قاضي بالمحكمة الدستورية

تحقق الشرطة حول البلاغ المدون بنهب مسدس من قاضي بالمحكمة الدستورية من قبل متهم تركه بإحدى الخمارات، عندما ذهب لاحتساء الخمر، ومن خلال التحقيق اتضح أن الطبنجة بحوزة المتهم الرابع، وعليه تم القبض عليه، فيما أمر النيابة بتسجيل الاعتراف قضائياً، وحسب صحيفة المجهر أن الطبنجة انتهت فترة ترخيصها، وعليه باشرت النيابة إجراءاتها وأفرجت عن المتهمين، ما عدا الثالث الذي أقر بنهب المسدس. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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